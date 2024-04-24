15 необычных штуковин, которые стали настоящей загадкой: что это?

Может и у вас есть такие вещи, которые давно лежат на дальней полке или в гараже, которые достались вам от кого-то в наследство, были где-то найдены или вы уже сами не помните, откуда они взялись, как и то, для чего они нужны.
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