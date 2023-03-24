Подрыв «Северного потока». Одна из версий

В ночь на 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря на сравнительно небольшом удалении от острова Борнхольм (Дания) пока ещё «неустановленными лицами» произведён подрыв трёх из четырёх существующих линий газопровода «Северный поток».