Популярные статьи

Свежие комментарии

  • gavriluk_lida Gavriluk
    ХОТЕТЬ  НЕ  ВРЕДНО.........Премьер-министр Г...
  • Виталий Кирпиченко
    Требуется пояснение: Власти или олигархи? или те и другие?Медведев: Власти ...
  • Валентин Щербаков
    Какое дерьмо, этот педераст Макрон. Сразу видно, как длительная сексуальная извращенность превращает его из неполноце...Макрон: Меня не и...

Подрыв «Северного потока». Одна из версий

Подрыв «Северного потока». Одна из версий

В ночь на 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря на сравнительно небольшом удалении от острова Борнхольм (Дания) пока ещё «неустановленными лицами» произведён подрыв трёх из четырёх существующих линий газопровода «Северный поток».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх