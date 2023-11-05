Диетический суп «Иммунитет плюс» — картофель не добавляю (за 2 дня минус 3 кг), продолжаю худеть. Минимум калорий, но голодной не хожу.

Диетический куриный суп В рецептах для похудения диетические супы на первом месте. Употреблять их можно тремя способами: есть суп один раз в день перед сном, чтобы уменьшить общую калорийность дневного рациона; устроить разгрузочный день на одних только супах; использовать как суповую диету на ….