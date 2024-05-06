РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Журналист Репке: ВСУ опять бегут, бросая бронетехнику и под огнем артиллерии РФ

Журналист Репке: ВСУ опять бегут, бросая бронетехнику и под огнем артиллерии РФ

Германский журналист Юлиан Репке крайне резко выступил у себя на странице, в соцсети X, и подверг критике очередное отступление подразделений Вооруженных сил Украины с укрепленных позиций просто в чистое поле.

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