Журналист Репке: ВСУ опять бегут, бросая бронетехнику и под огнем артиллерии РФ

Германский журналист Юлиан Репке крайне резко выступил у себя на странице, в соцсети X, и подверг критике очередное отступление подразделений Вооруженных сил Украины с укрепленных позиций просто в чистое поле.
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