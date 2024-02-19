Военэксперт Матвийчук: бойцы ВСУ больше всего боятся истребителей МиГ-31

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше всего ненавидят российские сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, которые могут использовать гиперзвуковую ракету "Кинжал".