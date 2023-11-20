При содействии приморского бизнес-омбудсмена компания смогла продолжить свою деятельность

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае поступило обращение руководителя одной из приморских компаний по вопросу риска прекращения деятельности в результате взыскания с заявителя ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в размере более ста миллионов рублей.