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США отказали Саудовской Аравии в воздушной помощи против хуситов – FT

Соединенные Штаты отказались предоставить Саудовской Аравии воздушную поддержку в сдерживании йеменского военно-политического движения «Ансар Аллах» (хуситы) из-за занятости в Иране.

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