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Xpeng GX: владелец в Китае превратил кроссовер в Range Rover

Xpeng GX: владелец в Китае превратил кроссовер в Range Rover

Кроссовер Xpeng GX заметили в Китае, тюнингованным под Range Rover. Этот крупный электромобиль и ранее попадал в заголовки из-за сходства с британским SUV.

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