Рогов опроверг слова Зеленского о потерях ВСУ в 31 тыс. военных

С начала СВО потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили минимум 500 тыс. человек. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что потери ВСУ с начала спецоперации составили 31 тыс.