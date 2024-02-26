Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Эрнст
    Из за этого чудо в перьях, я не стала смотреть шоу "Маска", по НТВ. Шоу очень интересное, но.... 😢😢Певец Киркоров за...
  • Светлана Иванова
    Соболезную   его   родным   Жаль   человека,Военный блогер Ан...
  • Светлана Иванова
    Сколько  его   можно   показывать   этого чучело   в  перьях?,   Разве   требование   народа   не   имеет   силы,   ч...Певец Киркоров за...

Рогов опроверг слова Зеленского о потерях ВСУ в 31 тыс. военных

Рогов опроверг слова Зеленского о потерях ВСУ в 31 тыс. военных

С начала СВО потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили минимум 500 тыс. человек. Об этом заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что потери ВСУ с начала спецоперации составили 31 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх