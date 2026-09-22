Движение на участках Новохохловской улицы ограничат с 22 сентября

Движение транспорта на участках Новохохловской улицы будет ограничено с 22 сентября до 10 ноября 2026 года.
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