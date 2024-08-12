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Джон Салливан: Киев останется приоритетом США независимо от исхода выборов

Джон Салливан: Киев останется приоритетом США независимо от исхода выборов

Бывший глава дипломатической миссии Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации Джон Салливан проинформировал о том, что именно Киев будет приоритетным направлением для властей державы, вне зависимости от того, что именно займёт президентское кресло.

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