Джон Салливан: Киев останется приоритетом США независимо от исхода выборов

Бывший глава дипломатической миссии Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации Джон Салливан проинформировал о том, что именно Киев будет приоритетным направлением для властей державы, вне зависимости от того, что именно займёт президентское кресло.
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