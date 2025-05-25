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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг об академии СКА: «Будут новые тренеры – самые сильные в России. Есть серьезные игроки, они помогут нам завоевать Кубок Харламова, Кубок Гагарина, а также сборной»

«Задача – чтобы наши ребята с раннего возраста могли обыгрывать такие команды как «Спартак», ЦСКА, «Динамо».

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