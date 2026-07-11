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«Атлетико» подписал Юлманда из «Спортинга» за 40 млн евро плюс бонусы

« Атлетико » объявил о переходе полузащитника Мортен Юлманда  из « Спортинга ». 27-летний футболист подписал контракт с мадридским клубом до 30 июня 2031 года.

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