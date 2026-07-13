Вишневое в огне: секретный арсенал США взлетел на воздух, шокировав Украину Юлия ЧелкановаВ ночь на 8 июля российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, поразив завод Samsung, где производились комплектующие для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и цех по сборке БПЛА.
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