Вишневое в огне: секретный арсенал США взлетел на воздух, шокировав Украину Юлия ЧелкановаВ ночь на 8 июля российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, поразив завод Samsung, где производились комплектующие для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и цех по сборке БПЛА.