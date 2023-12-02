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Уничтожение артиллерией штурмовой группы ВСУ на Артемовском направлении попало в кадр

Уничтожение артиллерией штурмовой группы ВСУ на Артемовском направлении попало в кадр

В сети опубликованы снятые при помощи разведывательного беспилотника кадры, на которых можно увидеть уничтожение огнем артиллерии штурмовой группы боевиков киевского режима, пытавшейся скрытно подобраться к позициям российской армии в районе населенного пункта Клещеевка.

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