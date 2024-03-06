Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Почему Черноморский флот продолжает терять корабли и как это прекратить?

Почему Черноморский флот продолжает терять корабли и как это прекратить?

Политнавигатор Всё выглядит не оптимистично: пора уже что-то противопоставить противнику на Чёрном море – офицер ФСО Задача противника – методично выбивать корабли, чтобы снизить саму возможность контролировать Черное море.

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Денисову уже ответил. Так вот ответ и Вам. Ваши слова или НЕТ: По сути , это обязанность ХОЗЯИНА - народа !       Но его нет .  А недееспособное население даже не видит  этих процессов !                    Путин частично нейтрализовывает    этих власовцев , но он один и у него нет своей армии поддержки !          Сила , потенциальная и мощная , есть в лице народа , НО  народа пока нет !                Так по Вашему, те кто сражается на СВО и те кто помогает, чем может в их ратном труде , НЕ НАРОД? К стати , кто Вам сказал, что предыдущую цивилизацию уничтожила ядерная война? Духи видно сие поведали Вам? Далее, мудрее нас те кто гиперзвук и т.д. изобрел и это наш НАРОД. И еще, Свободный народ- хозяин страны, а никак не наоборот(хозяин-народа)!
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