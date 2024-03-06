Политнавигатор Всё выглядит не оптимистично: пора уже что-то противопоставить противнику на Чёрном море – офицер ФСО Задача противника – методично выбивать корабли, чтобы снизить саму возможность контролировать Черное море.
Почему Черноморский флот продолжает терять корабли и как это прекратить?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Кандауров
Денисову уже ответил. Так вот ответ и Вам. Ваши слова или НЕТ: По сути , это обязанность ХОЗЯИНА - народа ! Но его нет . А недееспособное население даже не видит этих процессов ! Путин частично нейтрализовывает этих власовцев , но он один и у него нет своей армии поддержки ! Сила , потенциальная и мощная , есть в лице народа , НО народа пока нет ! Так по Вашему, те кто сражается на СВО и те кто помогает, чем может в их ратном труде , НЕ НАРОД? К стати , кто Вам сказал, что предыдущую цивилизацию уничтожила ядерная война? Духи видно сие поведали Вам? Далее, мудрее нас те кто гиперзвук и т.д. изобрел и это наш НАРОД. И еще, Свободный народ- хозяин страны, а никак не наоборот(хозяин-народа)!
Ответить
1 час.
Ольга Каширина
Неужели нет возможности решить эту проблему?
Ответить
1 час.
Владимир Афанасьев
Надо возвращать домой Одессу и Николаев
Ответить
28 мин.
Свежие комментарии