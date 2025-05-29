Новости внутренней и внешней политики в России

Глава постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя высказался против нацеленных на подавление России рестрикций, которые продолжают вводить входящие в состав Европейского Союза державы и Соединённые Штаты Америки.