Небензя: никакие новые санкции не предотвратят поражения Киева

Глава постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя высказался против нацеленных на подавление России рестрикций, которые продолжают вводить входящие в состав Европейского Союза державы и Соединённые Штаты Америки.
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