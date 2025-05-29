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Небензя: никакие новые санкции не предотвратят поражения Киева

Глава постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя высказался против нацеленных на подавление России рестрикций, которые продолжают вводить входящие в состав Европейского Союза державы и Соединённые Штаты Америки.

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