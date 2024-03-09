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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Воинственный Маню

Воинственный Маню

Можно бесконечно смотреть на то, как Эммануэль Макрон собирается на войну с Россией. Похоже, что уже неделю от него звучат самые противоречивые предложения и заявления и в шоке находятся не только его коллеги по западному блоку, но и некоторые члены собственного правительства А вчера Макрон наконец-то заявил, что «если вы чего-то не исключаете, то не значит, что вы это будете делать».

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Игорь
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