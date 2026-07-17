НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Яннис Адетокумбо: «Месси может войти в историю как один из лучших спортсменов, это уровень Джордана, Серены, Джоковича, Фелпса, Болта. В игре с Англией мы стали свидетелями величия»

Яннис Адетокумбо впечатлен карьерой Лионеля Месси . «В самолете в Майами я думал про его путь. Так, он играл в «Барселоне», сколько лет ему было, когда он ушел в «ПСЖ»? Сколько лет ему было, когда он перешел в « Интер Майами »? Я обо всем этом думал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии