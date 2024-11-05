Пушков: отказ Запада от приглашения Киева в НАТО подрывает позицию Рютте

REUTERS/Johanna Geron Отказ стран-участниц Североатлантического альянса от приглашения Киева в НАТО подрывает позицию генсека организации Марка Рютте, который сделал данную тему центральной в своей программе, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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