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Регионы России

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Создана утилита RemoveMacAI для отключения AI-функций в macOS 27

Создана утилита RemoveMacAI для отключения AI-функций в macOS 27

Появилась новая утилита RemoveMacAI, разработанная пользователем Reddit с ником u/checkpointdev, позволяющая отключать встроенные AI-функции в операционной системе macOS 27.

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