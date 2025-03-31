Steak Lovers
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Steak Lovers

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Берем лаваш с фаршем и за 5 минут превращаем в ленивый чебурек

Берем лаваш с фаршем и за 5 минут превращаем в ленивый чебурек

Приготовление чебуреков часто ассоциируется с долгим процессом замешивания теста, но есть способ получить тот же вкусный результат гораздо быстрее! Вместо традиционного теста используем тонкий лаваш и 500 г фарша – и вуаля, сочные чебуреки готовы за считанные минуты.

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