Белорусы за 9 месяцев продали валюты на $1,8 млрд

За сентябрь физические лица в Беларуси продали валюты на $206,9 млн больше, чем купили, а с начала года этот показатель достиг $1,817 млрд.
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