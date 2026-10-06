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Царьград

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Белорусы за 9 месяцев продали валюты на $1,8 млрд

Белорусы за 9 месяцев продали валюты на $1,8 млрд

За сентябрь физические лица в Беларуси продали валюты на $206,9 млн больше, чем купили, а с начала года этот показатель достиг $1,817 млрд.

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