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Есть у меня подруга, 29 лет, не замужем и никогда не была в серьезных отношениях…

Есть у меня подруга, 29 лет, не замужем и никогда не была в серьезных отношениях…

Эмоционально и правдиво про мужчин, женщин и их запросы: Есть у меня подруга, 29 лет, не замужем и никогда не была в серьезных отношениях.

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Комментарии
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Jolie
а ничего забавно нет  и что Вас так  позабавило-непонятно!
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11 час.
Jolie
Вы читаете текст???  и всё это время она постоянно ищет себе мужчину и никак не может найти(с)  Она хочет. Вам трудно прочитать или Вам трудно понять?
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11 час.
Элеонора Коган
Да, моя ситуация. Одна и не замужем.Встречалась,конечно, всё было. Знакомиться через родственников не хотела, а вот теперь одна. Живу с котиком и кошкой.Да, очень нелегко. А вот жестянщик тоже с претензиями, я вам скажу.И что, не было второго свидания?
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1 час.

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