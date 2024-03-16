Есть у меня подруга, 29 лет, не замужем и никогда не была в серьезных отношениях…

а ничего забавно нет и что Вас так позабавило-непонятно!

Вы читаете текст??? и всё это время она постоянно ищет себе мужчину и никак не может найти(с) Она хочет. Вам трудно прочитать или Вам трудно понять?

Элеонора Коган

Да, моя ситуация. Одна и не замужем.Встречалась,конечно, всё было. Знакомиться через родственников не хотела, а вот теперь одна. Живу с котиком и кошкой.Да, очень нелегко. А вот жестянщик тоже с претензиями, я вам скажу.И что, не было второго свидания?