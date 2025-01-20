3D. Профессор Давидян рассказал, как удешевить лечение зубов

Цифровая стоматология — направление, в котором в ходе диагностики и лечения заболеваний полости рта используются информационные технологии, которые расширяют возможности врача, упрощают и ускоряют процесс лечения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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