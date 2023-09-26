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Часть домов в Куйбышевском районе Иркутска 26 сентября осталась без света

Утром 26 сентября произошло отключение электроэнергии в Куйбышевском районе Иркутска. Без света частично остались дома по улицам: Дежнева, Киренская, Лиственничный, Огородная 3-я, Пархоменко, Григория Шелехова, Журавлева, Петрова, Первомайская, Бечевина, Димитрова, Ивана Попова, Игнатьева, Перевалова, Перфильева, Пономарёва, Ремезова, Ростовский, Руднева, Якова Домбровского, Якова Малкова, Пшеничная Падь, Падь Топка, Белорусская, Воеводы Синявина, Губернатора Трескина, Ермака, Ефимия Кузнецова, Ивана Кочубея, Ивана Чурина, Киренская, Мурманская, Николая Полякова, Николая Спафария, Пекинская, Пшеничная, Ростовская, Спартаковская, Феодосия Пахолкова, Фрунзе, Хомутовская, Чапаева, Шевцова, Шелихова.

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