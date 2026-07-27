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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Черкас: «Кузнецов – затухающая звезда, это факт. Интерес к Евгению намного меньше, чем когда он перешел в СКА»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о перспективах Евгения Кузнецова . 34-летний форвард сейчас находится без контракта.

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