Первый пациент с нейрочипом Neuralink сыграл в шахматы

Первый пациент с нейрочипом Neuralink в мозге сыграл в шахматы. Парализованный несколько лет назад после несчастного случая 29-летний Нолан Арбо не чувствует ничего ниже плеч, но смог силой мысли двигать курсор по игровой доске на экране ноутбука.
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