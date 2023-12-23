Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернулась к комментированию фигурного катания

Как пишет Чемпионат.com, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась в социальных сетях фотографией с чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира – 2021 Елизаветой Туктамышевой.
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