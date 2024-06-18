Белоусов возобновляет дело Васильевой? Как живет спутница Сердюкова сделавшая себе миллиарды на продаже имущества МО

Интересная жизнь с Vera Star На днях в сети появилась новость о том, что недавно назначенный на должность министра обороны Андре Белоусов, намерен сдуть пыль со старых дел, и пересмотреть результаты дела о хищениях во вверенном ему ведомстве в период "сердюковщины".