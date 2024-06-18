Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • тимофей юриевич
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Белоусов возобновляет дело Васильевой? Как живет спутница Сердюкова сделавшая себе миллиарды на продаже имущества МО

Белоусов возобновляет дело Васильевой? Как живет спутница Сердюкова сделавшая себе миллиарды на продаже имущества МО

Интересная жизнь с Vera Star На днях в сети появилась новость о том, что недавно назначенный на должность министра обороны Андре Белоусов, намерен сдуть пыль со старых дел, и пересмотреть результаты дела о хищениях во вверенном ему ведомстве в период "сердюковщины".

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Комментарии
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Александр Павлов
Первоисточнику можно доверять?😆😆😆
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1 час.
лина каюмова
Судебную систему надо меня.
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1 час.
Анатолий Савочкин
..стыд... срам... И позор руководству страны...
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1 час.

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