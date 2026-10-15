Страна и люди

Корреспондент Zvezdanews Игорь Лапик работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с командиром боевой машины РСЗО «Ураган» 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Центр».