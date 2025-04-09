В облцентре проходят соревнования кинологов таможни

Служебные собаки со всего Центрального таможенного управления выясняют кто из них лучший в профессии В Смоленске проходят соревнования по многоборью среди специалистов-кинологов и их питомцев Центрального таможенного управления.
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