Администрация Кинельского района продает с аукциона здание бывшей ветеринарной лечебницы площадью более 77 квадратных метров, расположенное на улице Базарной в селе Красноармейское.
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