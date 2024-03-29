Россияне застряли в Египте из-за наложенных санкций ЕС на турецкую авиакомпанию

ЕС ввел запрет на полеты базирующейся в Анталье авиакомпании Southwind Airlines. Европейское объединение посчитало, что основная доля собственности и фактический контроль над авиакомпанией находятся в России, а не в ТурцииПассажиры рейса SM-903 египетской авиакомпании Air Cairo не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Москву вечером 29 марта.