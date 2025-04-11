Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Алькарас поборется с Фисом, Димитров – с де Минауром, Циципас сыграет с Музетти, Давидович-Фокина – с Попыриным

Действующий чемпион Стефанос Циципас поборется с Лоренцо Музетти. Сетка турнира здесь. Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло, Монако 6 – 13 апреля 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 6 128 940 евро Открытые корты, грунт 1/4 финала Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Алексей Попырин (Австралия) Дата проведения 11 апреля, 12.
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