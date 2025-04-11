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Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Алькарас поборется с Фисом, Димитров – с де Минауром, Циципас сыграет с Музетти, Давидович-Фокина – с Попыриным

Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Алькарас поборется с Фисом, Димитров – с де Минауром, Циципас сыграет с Музетти, Давидович-Фокина – с Попыриным

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