"Нас нельзя трогать!" Мигранты ставят русским ультиматум

Новый год, увы, начался с очередного миграционного скандала. В Челябинске толпа детей мигрантов набросилась с палкой на бойцов СВО и их жён, в Нижнем Новгороде таксист-иностранец выкинул девушку из машины в ночь на мороз, в Новосибирске другой таксист-мигрант ограбил пассажира, избив его.
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