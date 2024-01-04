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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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"Нас нельзя трогать!" Мигранты ставят русским ультиматум

"Нас нельзя трогать!" Мигранты ставят русским ультиматум

Новый год, увы, начался с очередного миграционного скандала. В Челябинске толпа детей мигрантов набросилась с палкой на бойцов СВО и их жён, в Нижнем Новгороде таксист-иностранец выкинул девушку из машины в ночь на мороз, в Новосибирске другой таксист-мигрант ограбил пассажира, избив его.

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