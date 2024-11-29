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Царьград

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Турист пытался отсудить у авиакомпании полмиллиона за отмену рейса

Турист пытался отсудить у авиакомпании полмиллиона за отмену рейса

Мужчине пришлось срочно покупать новые билеты.Турист подал в суд на авиакомпанию FlyOne Armenia, требуя более полумиллиона рублей компенсации за отмененный рейс.

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