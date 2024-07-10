Байден заверил членов НАТО, что альянс поддерживают обе американские партии

Президент США Джо Байден в ходе выступления на официальной церемонии открытия юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне заверил союзные страны, что обе американские политические партии поддерживают Североатлантический альянс.
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