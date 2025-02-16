Оппозиция Кипра высказалась по поводу вступления страны в НАТО

В Прогрессивной партии трудового народа Кипра заявили «Известиям», что выступают против обсуждения вступления страны в НАТО, а также любого участия альянса в урегулировании территориального вопроса на острове.
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