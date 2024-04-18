Большой кроссовер Mazda CX-80: четвертый в семействе

Большой кроссовер Mazda CX-80: четвертый в семействеДва года назад Mazda вернулась к автомобилям классической компоновки, и первенцем нового семейства стал кроссовер Mazda CX-60, адресованный преимущественно рынкам Европы и Азии.
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