Кубок мира (жен). 1/8 финала. Цзюй Вэньцзюнь, Конеру, Анна и Мария Музычук, Дронавалли сыграют тай-брейки

11 августа на женском Кубке мира по шахматам пройдут тай-брейки в играх 1/8 финала. Кубок мира по шахматам Баку, Азербайджан Женщины 1/8 финала Тай-брейки Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Элизабет Петц (Германия) Анна Музычук (Украина) – Мария Музычук (Украина) Медина Варда Аулия (Индонезия) – Нургюл Салимова (Болгария) Хампи Конеру (Индия) – Белла Хотенашвили (Грузия) Элин Руберс (Нидерланды) – Харика Дронавалли (Индия) ПРИМЕЧАНИЕ: тай-брейк – две партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход; при равном счете – две партии с контролем 10 минут + 10 секунд на ход; затем две партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход; если все эти миниматчи не выявят победителя, играется блиц 3+2 до первой победы.