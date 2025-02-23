Bloomberg: Украина отвергает требование США о компенсации в $500 млрд

Киев утверждает, что реальная сумма помощи составляет примерно $90 млрд Украина выступила против требований США о создании фонда в размере $500 млрд, который станет частью соглашения, дающего Вашингтону долю в минеральных богатствах страны.
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