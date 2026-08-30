Житель Кабардино-Балкарской Республики осужден за незаконный оборот табачных изделий

Установлено, что в апреле 2026 года житель Нальчика приобрел во Владикавказе 15 500 пачек сигарет, не имеющих обязательной маркировки федеральными специальными марками.
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