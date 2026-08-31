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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Синдаров – 4-Й, Непомнящий – 23-й

Норвежец Магнус Карлсен лидирует в рейтинге ФИДЕ, россиянин Ян Непомнящий — 23-й.  Рейтинг ФИДЕ 1 сентября 1.

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