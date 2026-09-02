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Китай требует учитывать его интересы при контроле США над нефтью Венесуэлы

Китай требует учитывать его интересы при контроле США над нефтью Венесуэлы

Заявление Пекина о необходимости защитить интересы Китая в Венесуэле стало первой заметной реакцией на объявленную США масштабную нефтяную сделку.

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