Тимур Богуславский: Не думали, что приедем на подиум

СоцсетиРоссийский гонщик Тимур Богуславский, который в 2026 году выступает в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC в составе команды Manthey DK Engineering за рулём Porsche 911 GT3 R, прокомментировал свой подиум в 6-часовой гонке в США.
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