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Несекретные материалы

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Почему к евреям выражать ненависть нельзя, а к русским можно?

Почему к евреям выражать ненависть нельзя, а к русским можно?

Конфликт в секторе Газа вызвал волну антисемитизма в Европе, и Латвия не стала исключением. Во всех регионах республики можно найти свидетельства Холокоста, в котором активничали в качестве палачей местные жители.

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