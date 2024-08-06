Илон Маск опять подает в суд на OpenAI. Он говорит, что CEO Сэм Альтман «предал» его

Илон Маск решил, что он хочет все-таки довести Сэма Альтмана и OpenAI до суда по поводу того, действительно ли OpenAI такая открытая и некоммерческаяИлон Маск снова обращается в суд с иском против OpenAI, утверждая, что генеральный директор Сэм Альтман предал его и обманул, превратив некоммерческую организацию в коммерческую: новый иск, поданный сегодня в федеральный суд Калифорнии, в значительной степени дублирует предыдущий иск, поданный в феврале и отозванный в июне, но расширяет список обвинений и содержит больше деталей.