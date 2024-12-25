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    Некоторые мерзские мамаши прямо навязывют детям менятт пол,еавязывают! Пусть себе мужской член пришьюи сначала!Трамп высказался ...
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Telegram-канал «Мастер пера»: Почему в этот раз власть не стучит кулаком?

Telegram-канал «Мастер пера»: Почему в этот раз власть не стучит кулаком?

Росприроднадзор на удивление сдержанно реагирует на экологическую катастрофу в Керченском проливе. Когда в 2020 году из резервуаров ТЭЦ-3 «Норникеля» в Норильске выплеснулась 21 тысяча тонн дизтоплива, ситуация сразу была объявлена чрезвычайной федерального масштаба, а с виновников дружно и жестко снимали стружку всей вертикалью власти — от главы Росприроднадзора Светланы Радионовой до самого президента.

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