Telegram-канал «Мастер пера»: Почему в этот раз власть не стучит кулаком?

Росприроднадзор на удивление сдержанно реагирует на экологическую катастрофу в Керченском проливе. Когда в 2020 году из резервуаров ТЭЦ-3 «Норникеля» в Норильске выплеснулась 21 тысяча тонн дизтоплива, ситуация сразу была объявлена чрезвычайной федерального масштаба, а с виновников дружно и жестко снимали стружку всей вертикалью власти — от главы Росприроднадзора Светланы Радионовой до самого президента.
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