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Овечкин оформил дубль из передач за первый период матча с «Анахаймом»

Овечкин оформил дубль из передач за первый период матча с «Анахаймом»

«Вашингтон» на своей площадке принимает «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Вашингтон» на своей площадке принимает «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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